Accident de travail à Rivière-du-Loup : la CNESST enquête 

La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) a confirmé avoir déployé deux inspecteurs «dans le but de déterminer les causes exactes» de l’accident de travail survenu mardi sur un chantier de Rivière-du-Loup.

Vers 14 h 45, un mur de brique s’est effondré sur deux travailleurs et un troisième a été blessé. À l’arrivée des secours, ils avaient été dégagés grâce à des collègues et un voisin venus rapidement prêté main-forte.

Selon les informations préliminaires de la CNESST, les travailleurs s'affairaient à construire un mur coupe-feu dans un bâtiment jumelé neuf, lorsque le vent aurait fait tomber le mur. «D'autres ont eu le temps de se mettre à l'abri», précise le porte-parole, Maxime Boucher.

La CNESST assure par ailleurs que les personnes impliquées ont subi des blessures qui ne font pas craindre pour leur vie.

Les inspecteurs ont déjà commencé la collecte d’informations. Selon les résultats de leur enquête, des correctifs à apporter par l’entrepreneur pourraient être identifiés (le cas échéant).