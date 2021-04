La façade d'un immeuble s'effondre sur la rue Lafontaine à Rivière-du-Loup

Une cliente de l'entreprise H&R Block peut s'estimer chanceuse d'être en vie et de ne pas avoir été blessée mercredi soir alors qu'une partie de la façade en briques de l'immeuble situé au 536, rue Lafontaine à Rivière-du-Loup s’est effondrée.

«J'étais dans l'auto de l'autre côté de la rue, la dame est sortie et ensuite j'ai vu toute la poussière. Elle a été vraiment chanceuse», raconte une témoin qui n'a pas hésité à composer le 911.

Une cliente qui se rendait au restaurant Frais Délices situé un peu plus au sud sur la rue Lafontaine a vu les briques tomber et aperçu le nuage de poussière se former. Elle a précisé que beaucoup de gens s'étaient approchés, mais que personne n'était blessé.

De son côté, le propriétaire de l'immeuble, Guy Dionne, félicitait la providence que personne n'ait été blessé. «S'il avait fallu...», a-t-il laissé tomber. Il a rapidement positionné son tracteur devant l'immeuble afin de sécuriser les lieux.

Des policiers ont ensuite assuré la sécurité du secteur et des piétons avant que le Service des travaux publics avec le contremaitre Éric Marquis et le capitaine du Service de sécurité incendie de Rivière-du-Loup, Jonathan Daraiche n'optent pour une fermeture complète de la rue entre les rues St-Magloire et St-Elzéar.

Un maçon s'est aussi rendu sur les lieux. À noter que la façade avait déjà fait l'objet d'une inspection qui avait conclu qu'elle ne représentait aucun danger.