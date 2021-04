Un semi-remorque de 53 pieds renversé sur le côté à Saint-Antonin

Un camion de 53 pieds a effectué une sortie de route et s'est renversé sur le côté en bordure de la route 185 à la hauteur du kilomètre 76 à Saint-Antonin. L'accident s'est déroulé vers 8 h 20 vendredi matin.

Selon le sergent Hughes Beaulieu, porte-parole de la Sûreté du Québec, le conducteur du véhicule lourd s'en sort sans aucune blessure. Les conditions routières difficiles seraient à l'origine de la perte de contrôle du poids lourd.

«Évidemment, ça va prendre un certain temps avant de remettre ça sur ses roues et dégager la circulation», a expliqué le porte-parole. La circulation se fait en alternance depuis l'arrivée des services d'urgence, et celle-ci sera rétablie dès que les lieux auront été sécurisés.