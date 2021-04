La SQ trace le bilan de l’opération ciblant les comportements routiers imprudents

La Sûreté du Québec et Contrôle routier Québec a dévoilé le bilan des interventions réalisées dans le cadre de l’opération nationale concertée (ONC) comportements imprudents qui s’est tenue du 9 au 15 avril 2021 au Bas-Saint-Laurent - Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine.

Pas moins de 586 constats de vitesse ont été donnés, 19 pour non-port de la ceinture de sécurité, 11 pour cellulaire au volant , 4 pour une infraction à l’alcoolémie zéro et 298 constats dont la teneur n’a pas été précisée. Au total, donc, 918 constats ont été donnés pendant cette période de 6 jours.

De plus, tant la Sûreté du Québec que Contrôle routier Québec ont effectué 45 contrôles routiers. Lors de ces contrôles, 18 personnes ont été interceptées pour conduite avec les facultés affaiblies.

Lors de cette même période, 9 accidents ayant fait des blessés ont été recensés sur le territoire, mais aucune collision mortelle n’a été enregistrée.

Par cette opération, la SQ ciblait les comportements imprudents regroupant plusieurs gestes posés par les usagers de la route qui, en plus d’être irritants, contreviennent au Code de la sécurité routière. Cette campagne, déployée sous le thème « Être prudent dans ses déplacements, c’est gagnant ! » visait à rappeler aux usagers de la route l’importance de respecter les lois en vigueur et d’adopter des comportements prudents.

Les principaux comportements ciblés lors de cette opération étaient : suivre de trop près; effectuer un dépassement sans s’assurer de l’absence de danger; ne pas signaler ses intentions; ne pas effectuer les arrêts obligatoires aux feux de circulation et aux panneaux d’arrêt.

PROVINCIAL

Plus de 11 000 opérations ciblant des comportements imprudents ont eu lieu à travers la province, en plus d’une campagne de sensibilisation sur les différentes plateformes des médias sociaux des organisations policières. Durant cette période, plus de 25 000 constats d’infraction ont été remis par l’ensemble des services de police participants et par Contrôle routier Québec pour diverses infractions au Code de la sécurité routière.

La Sûreté du Québec rappelle que plusieurs collisions mortelles impliquant des motocyclistes sont survenues depuis le début de la saison et particulièrement au cours de la dernière semaine. Le corps policier rappelle l’importance d’être vigilant et de partager la route.

Les automobilistes sont invités à faire preuve d’une prudence accrue en présence des motocyclistes, notamment en leur portant une plus grande attention pour mieux les voir et les motocyclistes sont invités à se rendre visibles et à adopter un comportement favorisant leur sécurité.