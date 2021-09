Courte poursuite policière entre Trois-Pistoles et L'Isle-Verte

Les policiers de Sûreté du Québec ont été engagés dans une courte poursuite policière entre la route 132 et l'autoroute 20 dans le territoire compris entre Trois-Pistoles et L'Isle-Verte. Un homme désorganisé et connu des services policiers a été intercepté vers 15 h 40 le 20 avril à Saint-Éloi.

Les policiers ont été appelés en assistance aux agents de Contrôle routier Québec qui venaient d'interpeler l'individu à Trois-Pistoles vers 15 h 20. Ce dernier a refusé d'obéir, forçant les agents à demander l'assistance de leurs collègues de la SQ.

De la route 132 à l'autoroute 20 puis de nouveau à la route 132, il a tenu les policiers en haleine. Ces derniers ont même déroulé un tapis à clous que le suspect est parvenu à éviter avant de s'immobiliser quelques minutes plus tard dans le secteur de Saint-Éloi, près d'une bretelle d'accès à l'autoroute 20.

«Il n'y a eu aucune collision, aucun autre véhicule impliqué et personne n'a été blessé. Une fois immobilisé, le conducteur n'a opposé aucune résistance et il a été conduit au centre hospitalier pour évaluation», ajoute le sergent Claude Doiron.

Le chauffeur pourrait faire face à des accusations de conduite dangereuse et de fuite.