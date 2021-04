Incendie dans une résidence de Saint-Alexandre-de-Kamouraska

Un incendie s’est déclaré dans une résidence du rang St-Clovis à Saint-Alexandre-de-Kamouraska peu avant 19 h le 17 avril. L’occupant a été blessé et transporté vers le centre hospitalier par les paramédics en raison de brulures.

À l’arrivée des pompiers de la KamEst, de la fumée s’échappait des soffites du bâtiment. La grande échelle du camion-échelle de Saint-Alexandre acquis en aout 2020 a donc été déployée de manière préventive. Les sapeurs ont attaqué le foyer d’incendie qui se trouvait au sous-sol, près d’une fournaise. L’alimentation électrique de la maison a aussi été coupée pendant l’intervention.

«Le résident a tenté de maitriser les flammes avant notre arrivée et il a subi des brulures aux bras. Il a pu évacuer par lui-même. Nous avons défoncé la porte d’entrée pour accéder au sous-sol», explique le capitaine du Service de sécurité incendie KamEst, Richard Laplante. La première attaque a permis de rapidement maitriser l’incendie. Les pompiers ont eu recours à des piscines approvisionnées en eau par des camions-citernes puisque la résidence est située hors du réseau d'aqueduc de la municipalité.

Des dommages considérables ont toutefois été causés près de l’appareil de chauffage au sous-sol. Une ventilation des lieux a ensuite été effectuée par les pompiers. Les casernes de Saint-Alexandre-de-Kamouraska, Saint-André et Saint-Joseph (KamEst) ont participé à cette intervention. La recherche des causes et des circonstances de cet incendie est présentement en cours.