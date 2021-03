Un poulailler prend feu à Rivière-du-Loup

Un poulailler domestique a pris feu, peu après 13 h le 20 mars, à l'arrière d'une résidence située sur le boulevard Armand-Thériault à Rivière-du-Loup. L'intervention rapide des pompiers a permis d'éviter la propagation de l'incendie au garage attenant à la maison.

Selon le directeur du Service de sécurité incendie de Rivière-du-Loup, Éric Bérubé, la cause probable serait une défectuosité électrique d'une lampe installée dans le poulailler. Les pompiers sont rapidement venus à bout des flammes et on réussi à refroidir le garage avant que l'incendie ne s'y propage. Le nombre de poules qui ont péri n'a pas été précisé.

En raison de la disposition de la borne-fontaine, le boulevard Armand-Thériault a été fermé à la circulation dans les deux directions, près de l'intersection de la rue Frontenac pendant l'intervention des services d'urgence.