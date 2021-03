Écoles fermées dans le secteur du Transcontinental au Témiscouata

Les écoles primaires et secondaire du secteur du Transcontinental qui comprend Pohénégamook, Saint-Athanase, Rivière-Bleue et Saint-Marc-du-Lac-Long sont fermées pour la journée en raison des conditions routières difficiles, a fait savoir le Centre de services scolaire du Fleuve-et-des-Lacs.

Le Centre d'éducation des adultes de Pohénégamook est aussi fermé et les services de garde demeurent ouverts. Plus tôt en matinée, le Centre de services scolaire du Fleuve-et-des-Lacs a transmis un message sur les réseaux sociaux avisant les parents et les élèves qu'un retard du transport scolaire pouvait être possible en raison de la chaussée glacée.

Les autres écoles du Centre de services scolaire du Fleuve-et-des-Lacs au Témiscouata et dans les Basques demeurent ouvertes.