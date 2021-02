Importantes perquisitions de stupéfiants à Rivière-du-Loup et Saint-Pacôme

La Sûreté du Québec a dévoilé ce matin le bilan des perquisitions menées le 23 février visant à démanteler un réseau de trafic de stupéfiants dans les secteurs de Rivière-du-Loup et de Saint-Pacôme. Trois résidences et un commerce de Rivière-du-Loup ainsi qu'une résidence de Saint-Pacôme ont été ciblés par les policiers.

Trois véhicules ont aussi été touchés par cette intervention. Lors des perquisitions, un peu plus de 120 grammes de cocaïne, 30 comprimés de métamphétamine, quatre balances, 2 500 $ en argent canadien et 150 $ en argent américain, 13 cellulaires, une presse à cocaïne, deux armes à air comprimé, une machine à sceller, des produits servant à la coupe et trois listes de comptabilité ont été saisis.

Les policiers ont procédé à l’arrestation de six individus, dont quatre hommes et deux femmes, tous âgés entre 28 et 38 ans. Deux hommes sont demeurés détenus et reviendront à la cour à une date ultérieure. Un autre individu est retourné au centre de détention afin d’y terminer sa sentence puisqu'il était en permission de sortie. Les trois autres personnes ont été libérées soit par promesse ou par sommation. Elles pourraient toutes faire face à des accusations en lien avec les stupéfiants, entre autres de possession de stupéfiants et de possession dans le but d’en faire le trafic.

La Division des enquêtes sur les crimes majeurs de Rimouski, en collaboration avec les policiers des MRC de Rivière-du-Loup et de Kamouraska, ainsi que plusieurs partenaires tels que : un enquêteur de l’unité des renseignements criminels, le groupe tactique d’intervention, le service d’identité judiciaire, ainsi qu’un membre de l’équipe de maitre-chien ont été mis à contribution.

Cette enquête a été initiée par les policiers de la Sûreté du Québec en novembre 2020 grâce à de l’information reçue du public.