Le prêtre Béatrix Morin coupable de multiples agressions sexuelles

Le prêtre de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup Béatrix Morin a plaidé coupable le 23 février à de multiples accusations d’agression sexuelle qui pesaient contre lui. Elles concernent 6 victimes, dont 5 étaient mineures au moment des crimes.

Il a aussi plaidé coupable à des chefs d'accusation d'attentat à la pudeur et de grossière indécence. Béatrix Morin, représenté par Me Philippe Comtois, a comparu par visioconférence devant la juge Luce Kennedy. En raison de la nature des accusations, il encourt une peine d’emprisonnement. Lors des représentations sur la peine prévues le 7 mai prochain au palais de justice de Rivière-du-Loup, les victimes auront l’occasion de s’exprimer devant le tribunal ou encore de témoigner par écrit. La présence de l’accusé sera requise au tribunal à ce moment. Trois des victimes ont fait parvenir des lettres contenant leurs déclarations.

Le prêtre Béatrix Morin a sévi pendant une période de plus de 20 ans, entre 1970 et 1990, selon les informations contenues dans les mandats d’arrestation. L'accusé œuvrait dans le milieu ecclésiastique au moment des évènements qui sont produits dans les municipalités de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup, de Témiscouata-sur-le-Lac, de Saint-Épiphane et de Matane. Une ordonnance de non-publication protège l’identité des victimes dans ce dossier.

