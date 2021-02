Motoneige : une opération concertée de la SQ au Kamouraska 

Des agents de la Sûreté du Québec de Rivière-du-Loup et de Sainte-Marie ont collaboré, ce samedi 13 février, dans le cadre d’une opération «Impact» conjointe visant la sécurité à motoneige entre les MRC de L’Islet et du Kamouraska. Ils ont émis 24 avertissements et 41 constats d’infraction pour différents motifs, entre 9 h et 17 h.

Durant cette journée d’opération, 485 motoneigistes ont été interceptés et vérifiés pour l’alcool et la drogue, entre autres. Les intervenants en ont également profité pour faire de la sensibilisation auprès des usagers.

Une douzaine de policiers, dont six motoneigistes, un policier du CN et des membres de la Fédération des clubs motoneigistes du Québec, ont participé à cette opération dont l’objectif était d’intervenir de façon massive et concertée au niveau des motoneigistes dans les sentiers, aux abords des chemins publics et aux abords des voies ferrées.