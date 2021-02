Incendie dans un atelier à Saint-Épiphane

Un incendie s’est déclaré dans la cheminée d’un atelier d’ébénisterie à Saint-Épiphane dimanche en début d’après-midi. Après avoir tenté de maîtriser les flammes, les propriétaires sur place sont parvenus à évacuer les lieux sans blessure.

C’est vers midi dimanche que les pompiers de la municipalité de Saint-Épiphane ont reçu quelques appels de citoyens concernant un feu dans un atelier situé sur la rue Sirois. Les propriétaires de l’atelier résident d’ailleurs à quelques maisons de l’endroit où l’incendie s’est déclenché. Quatre services de sécurité incendie ont dû intervenir, soit celui de Saint-Épiphane, de Saint-Antonin, de Saint-Arsène et celui de Saint-Paul-de-la-Croix, avec plus d'une quarantaine de pompiers sur place.

Le lieutenant et officier de garde du Service incendie de Saint-Antonin, Jimmy Dubé, mentionne que le feu a majoritairement causé des dégâts dans l’entre-toit du bâtiment. « On est toujours en train de faire vérifier l’installation, mais ça a parti de la cheminée et ça s’est propagé vers l’entre-toit. L’intervention rapide des pompiers a permis de limiter les dégâts. Il y a les dommages dans l’entre-toit, sinon les dégâts sont plus matériels à cause de l’eau. »