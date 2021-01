Décès de Francis Massé: son état de santé en cause

La coroner Dre Renée Roussel a rendu son rapport d'investigation concernant le décès de Francis Massé, le 11 juin dernier à Lac-des-Aigles. Ce dernier avait été éjecté du du camion-benne qu'il conduisait à la suite d'une violente sortie de route et son décès avait été constaté sur les lieux.

Le rapport établit que les conditions routières et météorologiques n'ont pas joué de rôle dans l'accident. Dre Roussel conclut que «l'absence de traces de freinage et l'ensemble des autres informations recueillies laissent entendre que M. Massé n'était plus vraiment aux commandes de son camion lorsque l'accident s'est produit.» La coroner précise que la cause de l'accident apparait liée à l'état de santé de la victime, mais que son décès résulte des traumatismes subis lors de l'évènement.

M. Massé était aux prises avec des problèmes de santé importants, dont l'obésité qui l'empêchait de porter sa ceinture de sécurité, il était en attente d'une chirurgie bariatrique. Il souffrait aussi de cardiomégalie, il démontrait des signes d'hypertension veineuse pulmonaire, en plus du syndrome d'apnée/hypopnée du sommeil sévère.

Dre Renée Roussel établit que le conducteur s'est endormi ou a eu une arythmie cardiaque maligne qui l'a rendu inconscient, un état duquel découle la sortie de route mortelle. Cette dernière rappelle dans son rapport que quelques jours avant son décès, Francis Massé avait déjà effectué une sortie de route, expliquant au policier qu'il avait été victime d'une distraction et à sa famille qu'il circulait trop vite sur la chaussée. Dre Roussel pose donc l'hypothèse qu'il aurait déjà pu souffrir du même problème de santé avant l’accident qui lui aura été fatal.

Ni l'état du véhicule, son entretien, ou encore les qualités de conducteur de Francis Massé n'ont été remis en cause par la coroner.