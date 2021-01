Moins de contrats d’infraction remis pour non-respect du couvre-feu 

Les agents de la Sûreté du Québec du Bas-Saint-Laurent ont remis 14 constats d’infraction pour non-respect des consignes sanitaires, dans la semaine du 18 au 25 janvier, ce qui représente une diminution significative comparativement la semaine précédente.

La majorité (10) des constats ont été à nouveau délivrés à des personnes qui étaient sur la voie publique une fois le couvre-feu de 20 h entamé. Outre le non-respect du couvre-feu, les constats ont été délivrés pour des rassemblements illégaux ou le non-port du masque, par exemple.

Entre le 11 et le 17 janvier, 30 constats avaient été remis. La moitié d’entre eux concernaient le non-respect du couvre-feu.

Le porte-parole à la Sûreté du Québec, le sergent Claude Doiron, confirme que des constats d’infraction ont été octroyés sur l’ensemble du territoire bas-laurentien, y compris au KRTB.

«Dans l'ensemble, on remarque que ça va bien et que les gens respectent en majorité les consignes. On ne sait pas si cette tendance à la baisse va se maintenir, mais on espère que les citoyens poursuivront leurs efforts. De leur côté, les policiers seront toujours présents sur l’ensemble du territoire», a-t-il souligné.