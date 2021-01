Incendie dans un immeuble à logements de Rivière-du-Loup

La vigilance de deux bons samaritains et l'intervention rapide des pompiers du Service de sécurité incendie de la Ville de Rivière-du-Loup ont permis d'éviter le pire lors d'un incendie qui s'est déclaré vers 10 h le 14 janvier dans un immeuble à logements de la rue Alexandre à Rivière-du-Loup.

Un témoin rencontré sur place s'est empressé de cogner aux portes et d'alerter les locataires lorsqu'il a vu de la fumée et des flammes se dégager de l'entrée d'un des logements, situé au sous-sol. Un autre passant a composé simultanément le 911 pour contacter les services d'urgence. Ils les ont rapidement averti qu'une dame était incapable de sortir par elle-même.

«À notre arrivée, la priorité pour nous était d'évacuer la dame. Heureusement, elle s'était réfugiée dans sa chambre et il y avait une fenêtre. Cela nous rappelle l'importance d'avoir des accès dégagés lorsqu'on habite au sous-sol. On a été en mesure de la sortir, elle et son animal de compagnie. Elle est en bonne santé et elle est actuellement prise en charge par les ambulanciers. Ce sont de bonnes nouvelles», explique le directeur du Service de sécurité incendie de la Ville de Rivière-du-Loup.

Une ouverture pratiquée dans le moustiquaire d'une fenêtre ouverte était d'ailleurs bien visible à l'arrière du bâtiment.

Comme la rue Alexandre est située à proximité de la caserne, les pompiers ont été rapidement en mesure d'appliquer de l'eau sur les flammes et de contrôler cet incendie. «En quittant la caserne, on voyait déjà la fumée, donc on a mobilisé une trentaine de pompiers à l'appel initial. Nous sommes présentement une vingtaine sur les lieux», ajoute M. Bérubé.

Les flammes ne se sont pas propagées aux autres logements, l'incendie s'est limité au portique du sous-sol. Une ventilation des lieux a été réalisée par les pompiers. L'endroit a aussi été sécurisé afin de permettre aux trois locataires évacués de récupérer leurs animaux, un hamster, un lapin et un chat ainsi que leurs effets personnels.

La rue Alexandre a été complètement fermée à la circulation pendant l'intervention des services d'urgence entre la rue Témiscouata et la rue Dupuis, près de l'église Saint-Ludger.