Disparition à Rimouski : Marc Saucier retrouvé sans vie

L'individu qui était porté disparu depuis le 2 janvier dernier à Rimouski, Marc Saucier, a été retrouvé sans vie à bord de son véhicule dans le secteur de Saint-Eugène-de-Ladrière, dans la MRC de Rimouski-Neigette.

Il a été retracé par les policiers de la Sûreté du Québec qui effectuaient du survol à bord d'un hélicoptère. Bien que l'enquête ne soit pas complétée sur les causes et les circonstances entourant son décès, il ne semble pas y avoir d'élément criminel en cause. Le bureau du coroner mènera sa propre enquête dans ce dossier.

La Sûreté du Québec désire remercier la population pour son aide dans ce dossier.