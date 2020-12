Accident mortel à Saint-Pascal : l'identité de la victime connue

La Sûreté du Québec a dévoilé le 29 décembre l'identité de la victime qui a perdu la vie dans un face-à-face survenu peu après midi le 28 décembre sur la route 230 à Saint-Pascal. Il s'agit de Jean-Paul Lavoie, âgé de 76 ans, de Saint-Pascal.

Selon la SQ, le second conducteur impliqué dans cette collision a été gravement blessé, mais sa vie n'est pas en danger. «Un véhicule qui circulait vers l'est a dévié de sa trajectoire et s'est retrouvé dans la voie inverse, où l'accident s'est produit. Les deux conducteurs étaient seuls à bord», explique le sergent Claude Doiron de la SQ.

Pour le moment, les autorités ne connaissent pas la cause de cet accident. La thèse du geste criminel est toutefois écartée. La route 230 a été fermée pendant quelques heures puisqu'un reconstitutionniste en scène d'accident de la Sûreté du Québec a été demandé sur les lieux pour mener une enquête.