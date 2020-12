Décès d'une dame de 94 ans sur la rue Lafontaine à Rivière-du-Loup

Une dame de 94 ans gisant au sol inanimée a été retrouvée par un citoyen dans le secteur de la rue Lafontaine à Rivière-du-Loup peu avant 7 h 30 le 16 décembre, près d'une résidence de personnes âgées. «Elle a été transportée à l'hôpital, où son décès a malheureusement été constaté», confirme le sergent Claude Doiron de la Sûreté du Québec.

Quelques instants plus tôt, un autre appel était entré à la SQ concernant une personne manquante dans une résidence de personnes âgées située dans le même secteur. «Il pourrait s'agir de la victime», a ajouté le porte-parole de la SQ.

Une enquête policière a été ouverte afin de déterminer si des éléments criminels sont en lien avec ce dossier. Un technicien du service d'identité judiciaire, de même qu'un enquêteur et le bureau du coroner sont présentement sur place afin de faire la lumière sur les circonstances de cet évènement et les causes du décès.