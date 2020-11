Incendie de silo à Saint-Alexandre-de-Kamouraska 

À peine quelques jours après être arrivé à la caserne 10 de Saint-Alexandre-de-Kamouraska, le nouveau camion-échelle du Service de sécurité incendie KamEst a été déployé sur une première intervention. Les pompiers sont intervenus sur le rang Saint-Charles Est pour un début d’incendie dans un silo, vers 8 h, le 18 novembre.

Selon le directeur incendie, Robin Laplante, le feu a pris naissance dans un silo qui n’est plus utilisé depuis quelques années déjà. «Il ne sert plus, mais il restait du matériel à l’intérieur. Il a fermenté et ç’a fini par prendre feu», a-t-il simplement expliqué.

Le nouvel équipement a été très utile dans le cadre de cette intervention en hauteur. Son échelle de 100 pieds a permis d’asperger l’intérieur du silo à partir des commandes terrestres, ce qui a rendu la tâche beaucoup plus facile.

Auparavant, lors d’un cas similaire, un pompier serait grimpé dans l’échelle du silo sur plusieurs dizaines de mètres avec une ligne sur l’épaule. «Il serait monté en haut, il se serait attaché avec un harnais, puis il aurait procédé avec un arrosage. Mais ç’aurait été beaucoup moins efficace. Le débit est plus important avec le camion», a raconté le chef pompier.

«Avec cette première intervention, il vient de justifier son achat!», a-t-il ajouté avec humour.

Bien que le camion soit arrivé il y a peu de temps, deux pompiers détiennent déjà la formation requise pour manœuvrer le véhicule, ainsi qu’opérer son échelle et sa pompe. L’intervention de ce matin a aussi été une belle occasion de former, en quelque sorte, de nouveaux pompiers.

«Étant donné que ce n’est pas un feu qui nous presse dans le temps [l’incendie est contenu dans un silo à béton], on peut en profiter pour faire des manœuvres et même pratiquer. Nous sommes quand même en intervention. Les opérateurs formés sont au travail, mais je laisse tout de même régulièrement un pompier monter avec eux pour voir les manœuvres effectuées.»

Les pompiers passeront une partie de l’avant-midi sur place. Une grande quantité d’eau devra être aspergée afin d’éteindre l’incendie, certes, mais aussi de stabiliser la structure du silo à sa base.

Le camion-échelle, acquis pour la somme de 70 000 $ (avant taxes) est un E-One Cyclone II de 1997. Le véhicule est équipé d'une échelle de 100 pieds et d'une pompe de 1 200 gallons par minute. Le camion est aussi doté d'un réservoir d'eau de 420 gallons.