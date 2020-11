Incendie extérieur sur le Chemin de la Montagne à Cacouna

Les grands vents qui soufflent présentement sur la région ont permis à un incendie extérieur de s’étendre dans la végétation près de bâtiments agricoles sur le Chemin de la Montagne à Cacouna peu après 10 h le mardi 10 novembre. L’intervention rapide des pompiers a permis d’éviter une propagation des flammes aux structures situées tout près.

«On a été appelé pour un incendie de poulailler, mais ce n’est pas ce qui s’est produit. C’était un incendie extérieur. À notre arrivée, on a vu des flammes et de la fumée de loin. On a constaté qu’un petit feu avait été fait par terre par des gens sur place», explique le capitaine du Service de sécurité incendie de la Ville de Rivière-du-Loup, David Beaulieu.

Un geste qui aurait pu avoir des conséquences plus graves dans les circonstances. Il lance d’ailleurs un appel à la prudence, étant donné les températures chaudes des derniers jours et les rafales de vents ressenties aujourd’hui. «Ils peuvent se considérer très chanceux», ajoute M. Beaulieu. Ce secteur n’est pas desservi par l’alimentation municipale en eau, les pompiers ont donc utilisé des camions-citernes.

Heureusement, personne n’a été blessé et les seuls dommages ont été causés à la végétation qui s’est embrasée sur une centaine de mètres dans une pente près des bâtiments agricoles. Environ une quinzaine de pompiers des casernes de Cacouna, L’Isle-Verte et Rivière-du-Loup ont participé à cette intervention.