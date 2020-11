Incendie sur la rue du Patrimoine à Cacouna 

Un incendie s'est déclaré dans une résidence de la rue du Patrimoine de Cacouna, ce dimanche 8 novembre en milieu d'après-midi. Heureusement, l’intervention rapide des pompiers de la caserne 16, assistés par leurs collègues de Rivière-du-Loup, a permis de maîtriser le foyer d’incendie et de limiter les dégâts.

Ce sont des passants qui ont alerté les services d'urgence, après avoir remarqué que de la fumée s'échappait de la maison. À leur arrivée, les premiers pompiers ont vite constaté qu'un incendie, avec flammes visibles, faisait rage dans une pièce du rez-de-chaussée.

«Le tour du bâtiment nous a confirmé que l'incendie était contenu dans cette seule pièce. Une attaque très rapide a permis d'éviter une propagation au reste de la résidence», a raconté le directeur directeur du Service de sécurité incendie de Rivière-du-Loup (SSIRDL), Éric Bérubé.

Pour une deuxième fois en moins d'une semaine -une intervention s'était aussi déroulée rondement au Centre administratif de la Première Nation Malécite de Viger- le chef pompier a tenu à saluer l'efficacité des intervenants. Sans celle-ci, les conséquences de l'incendie auraient pu être bien pires.

Soulignons que les occupants de la maison étaient tous à l'extérieur lorsque l'incendie a pris naissance. Des animaux étaient cependant à l'intérieur et ils ont été secourus par les pompiers. Le système RéanimO, un masque d'oxygène spécialement adapté, a d'ailleurs été utilisé.

Une problématique liée à la fournaise pourrait être à l'origine du feu. Une recherche et cause sera cependant effectuée dans les prochaines heures afin de confirmer ou non cette hypothèse.