Un véhicule récréatif fait un capotage à Saint-Honoré-de-Témiscouata

Un homme a perdu le contrôle de son véhicule récréatif sur la route 185 vers 7 h 20 le 2 novembre à Saint-Honoré-de-Témiscouata, à quelques centaines de mètres de l'accès à la route 291. Le VR s'est immobilisé près de la route, en équilibre sur la voiture qu'il remorquait.

Selon le sergent Louis-Philippe Bibeau de la Sûreté du Québec, l'homme a été évalué par les paramédics et il n'a pas subi de blessures lors de cet accident. Dans sa course, le véhicule a endommagé une glissière de sécurité et s'est retrouvé sur le côté. Une ouverture a été créée dans le pare-brise afin de permettre aux services d'urgence d'accéder au conducteur.

En contrebas, une pelle mécanique s'affairait sur un chantier, tout près d'une rivière. Par mesure de sécurité et pour faciliter les opérations de remorquage, la circulation est ralentie dans ce secteur.

MÉTÉO

La région du KRTB, particulièrement le Témiscouata, reçoit ce matin d'importantes quantités de neige. Un bulletin météorologique spécial a d'ailleurs été émis par Environnement Canada. Les accumulations totales devraient approcher les 10 à 15 centimètres de neige. La visibilité était d'ailleurs réduite par endroits entre Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup et Saint-Honoré-de-Témiscouata.