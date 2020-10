Monnaie contrefaite dans la région de Rivière-du-Loup

La Sûreté du Québec désire mettre en garde les commerçants et la population de la grande région de Rivière-du-Loup concernant l’utilisation de billets de banque canadiens contrefaits par des fraudeurs.



En effet, depuis quelques jours, plusieurs dossiers reliés à l’utilisation d’un billet de banque contrefait ont été enregistrés par le poste MRC de Rivière-du-Loup. Les billets de banque étaient tous des devises de 50 dollars, mais il n’est pas impossible que d’autres devises puissent aussi avoir été mises en circulation.



Afin de contrer ces fraudeurs, nous vous invitons à vous familiariser avec les éléments de sécurité des billets et à vérifier au moins deux éléments de sécurité des billets lorsque vous les recevez. Comparez toujours un billet douteux à un billet que vous savez authentique. Consultez le site Internet de la Banque du Canada afin de connaître les éléments de sécurité des billets canadiens : http://www.banqueducanada.ca/billets/prevention-de-la-contrefacon/.



Si vous êtes en présence d’un faux billet, évaluez d’abord la situation pour vous assurer que vous n’êtes pas en danger.

- Refusez le billet poliment et expliquez que vous soupçonnez qu’il s’agit d’un faux.

- Demandez un autre billet (que vous vérifierez également).

Conseillez à la personne de faire vérifier le billet par une institution bancaire avant de l’accepter si vous n’êtes pas certain de son authenticité.

- Le cas échéant, informez la Sûreté du Québec qu’on a peut-être tenté d’écouler un faux billet.

- Restez courtois : n’oubliez pas que la personne en possession du billet peut être une victime innocente qui ignore que le billet est suspect.

- Ne remettez jamais en circulation un faux billet que vous savez être faux, vous pourriez être accusé d’utilisation de monnaie contrefaite.



Si, après une transaction, vous soupçonnez qu’on vous a remis un billet suspect contactez Sûreté du Québec au 911 (*Municipalités non desservies par le 9-1-1: composer le 310-4141 ou *4141 (cellulaire)



Toute personne qui détiendrait des informations sur la mise en circulation de monnaie contrefaite est priée de communiquer avec la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.