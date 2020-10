Incendie sur la rue Leblond à Trois-Pistoles

Les résidents de la rue Leblond à Trois-Pistoles ont eu droit à un samedi avant-midi mouvementé le 3 octobre. Un incendie a pris naissance vers 10h10 dans un garage situé à l'arrière d'une résidence. Personne n'a été blessé et des dommages importants ont été causés au bâtiment.

À l'arrivée des pompiers sur place, l'embrasement du garage était généralisé, des flammes s'en échappaient. «Nous n'avons pas pris de chance et nous procédé à l'évacuation des voisins immédiats, on ne savait pas quelles matières dangereuses se trouvaient dans le garage», explique le directeur du Service de sécurité incendie de Trois-Pistoles, Pascal Rousseau. De l'essence se trouvait à l'intérieur et a contribué à alimenter l'incendie. Les flammes ont été contenues et rabattues par les pompiers.

Le pignon à l'avant du garage a été complètement noirci par le feu. Les sapeurs ont sorti également du matériel afin de bien éteindre tous les points chauds et d'éviter une reprise de l'incendie.

Il est encore trop tôt pour connaitre la cause du brasier, le Service de sécurité incendie de Trois-Pistoles s'affairera à trouver ce qui a pu déclencher l'incendie au cours de la journée. La rue Leblond a été fermée à la circulation pendant l'intervention des services d'urgence.