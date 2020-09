Opération de la SQ sur l’autoroute 20 : près de 400 constats remis

Les policiers de la Sûreté du Québec ont effectué une opération d’envergure en matière de sécurité routière, ce jeudi 24 septembre sur l’autoroute Jean-Lesage entre les villes de Rimouski et Longueuil. Cette opération visait les principales causes de collisions majeures sur le réseau routier ainsi qu’une attention particulière aux abords des zones de construction.

Les policiers ont également sensibilisé les conducteurs au sujet de leur déplacement en lien avec la pandémie de la COVID-19. Un rappel a été fait afin d’éviter les déplacements interrégionaux qui sont non recommandés dans les régions où le palier d’alerte est orange.

Les policiers ont donnés 397 constats d’infraction dont 352 pour des excès de vitesse, 6 pour l’usage du téléphone cellulaire au volant, 11 pour le non-port de la ceinture de sécurité et 28 autres constats.

Deux suspensions de permis ont également été effectuées pour des grand excès de vitesse (170 km/h et 180 km/h).

Soulignons la participation de Contrôle routier Québec à cette activité.

Les opérations d’envergure constituent une alternative complémentaire et efficace aux interventions habituellement réalisées par les patrouilleurs. La poursuite des interventions policières, conjuguées à une conduite plus responsable de la part des usagers de la route, permet de réduire le nombre de collisions, de blessures et de décès. Ce travail doit être réalisé avec la collaboration des usagers de la route et c’est pourquoi la Sûreté du Québec demande à tous de faire preuve de prudence en tout temps.