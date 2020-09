Un homme blessé grièvement dans un accident à Pohénégamook

Un conducteur de 25 ans a été blessé gravement après avoir été éjecté de son véhicule lors d'une sortie de route survenue peu après minuit le 20 septembre au kilomètre 51 de la route 289 à Pohénégamook.

D'après le porte-parole de la Sûreté du Québec, Stéphane Tremblay, la voiture aurait frappé un arbre et fait plusieurs tonneaux. «Le conducteur était seul à bord. Il a subi des blessures graves, mais on ne craint pas pour sa vie. L'alcool et la vitesse pourraient avoir joué un rôle dans cet accident», a-t-il expliqué. Un seul véhicule a été impliqué dans cet accident.

La route a été fermée pendant quelques heures et rouverte peu après 6h ce matin afin de permettre à la Sûreté du Québec de mener une enquête de scène de collision.