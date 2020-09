Collision mortelle à L'Isle-Verte : l'identité de la victime dévoilée 

L’identité de la victime de la violente collision survenue dans la soirée du 10 septembre, à L'Isle-Verte, a été dévoilée par la Sûreté du Québec cet après-midi. Marcel Lemieux, 65 ans, a perdu la vie dans cet accident.

Selon les autorités, le sexagénaire circulait à vélo lorsqu'il a été happé à mort par une camionnette, vers 20 h 20, sur la Montée-des-Coteaux (ex-route du Coteau-des-Érables).

«Le conducteur de la camionnette et le cycliste circulaient en direction nord. Le conducteur aurait été ébloui par un véhicule arrivant en sens inverse et n'aurait pas vu le cycliste et n'a pu l'éviter», a raconté le sergent Louis-Philippe Bibeau.

Le cycliste a été grièvement blessé, des manœuvres ont été rapidement entreprises, mais son décès a été constaté sur place. La passagère de la camionnette a de son côté subi un choc nerveux.