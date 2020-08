La Sûreté du Québec a dévoilé le bilan de l’opération Impact qui s’est terminée dans la région du Bas-Saint-Laurent - Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine à 19 h hier soir. Sur l’ensemble du territoire, des opérations ont eu lieu entre 12 h et 19 h.

Au total, 113 constats d’infraction ont été émis dont 82 constats pour excès de vitesse, 5 constats pour le non-port de la ceinture de sécurité, 5 constats pour l’utilisation du cellulaire au volant. Parmi les 21 autres infractions, on retrouve notamment des permis sanctionnés et des véhicules non immatriculés ou non assurés.