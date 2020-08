Grand excès de vitesse à Kamouraska

Les cas de grand excès de vitesse se multiplient dans la région. Le 15 aout dernier un conducteur a été intercepté alors qu'il circulait à 159 km/h dans une zone où la vitesse est limitée à 90 km/h.



Le conducteur, âgé de 33 ans, de Salaberry-de-Valleyfield, a reçu un constat d’infraction au montant de 1 458$ et 14 points d’inaptitude. De plus, son permis de conduire a été suspendu pour une période de 30 jours cette fois car il s'agit d'un récidiviste.



Rappelons que dans la majorité des collisions, un comportement humain est en cause. La vitesse ou la conduite imprudente demeure la principale cause de décès sur nos routes. Les conducteurs peuvent faire une différence et contribuer à l’amélioration du bilan routier en ralentissant.