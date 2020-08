Sauvetage de cinq personnes en difficulté à Trois-Pistoles

Le dimanche 9 aout vers 14 h 30, les policiers de la Sûreté du Québec ont été appelés afin de venir en aide à cinq personnes, dont trois enfants, qui étaient coincés sur une roche à environ 500 mètres des berges, près de la Grève Morency à Trois-Pistoles.

Selon les informations transmises par la SQ, le groupe aurait été surpris par la marée montante. Deux femmes se sont présentées à l'agent de la Sûreté du Québec en affirmant qu'elles étaient d'anciennes sauveteuses de natation et elles ont proposé leur aide.

Alors que la marée continuait de monter, le policier et les deux femmes se sont dirigés vers le fleuve munis d'une ligne d'attrape flottante et de deux vestes de flottaison individuelles fournies par des résidents. Le groupe en détresse a pu s'approcher des secouristes et les rejoindre à mi-chemin.

Les vestes de flottaison ont été remises aux deux plus jeunes et la ligne d'attrape flottante a été utilisée afin de ramener tout le monde à la terre ferme. Les adultes et les secouristes avaient de l'eau jusqu'aux épaules lors de ces opérations.

Sain et sauf, le petit groupe a pu regagner la rive. Les cinq personnes secourues ont été évaluées par les paramédics. Elles n'auraient pas été blessées lors de ces évènements. Le sauvetage s'est déroulé rondement et a duré une trentaine de minutes environ.