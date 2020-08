Un corps retrouvé par des kayakistes à Saint-Germain-de-Kamouraska

Des kayakistes ont découvert un corps inanimé dans le fleuve Saint-Laurent à Saint-Germain-de-Kamouraska vers 18h ce samedi 8 août. Celui-ci a été transporté sur les berges.

Un enquêteur et un technicien du service de l’identité judiciaire se sont déplacés sur les lieux. « L’enquête du coroner permettra de déterminer les causes et les circonstances du décès ainsi que d’identifier l’individu inanimé », explique la porte-parole de la Sûreté du Québec, Marie-Michèle Moore.

Au moment de l’appel des kayakistes, les services d’urgence se sont rendus sur les lieux.