Panne électrique au KRTB

Les lumières se sont éteintes pour près de 50 000 abonnés d'Hydro-Québec cet après-midi dans les secteurs de Kamouraska, Rivière-du-Loup, Témiscouata, et des Basques peu après 15 h 20. Au plus fort de cette panne, on notait 30 interruptions de service sur le territoire.

Au centre-ville de Rivière-du-Loup, l'électricité est revenue vers 16 h 15. Selon les informations transmises par les internautes sur les réseaux sociaux, la panne s'étendait au Kamouraska, à La Pocatière, notamment et elle a aussi atteint le Témiscouata. Des lecteurs de Pohénégamook et de Saint-Juste-du-Lac ont confirmés être affectés par la panne électrique.

Des clients des Basques, notamment à Saint-Jean-de-Dieu, ont également partagé qu'ils étaient plongés dans le noir, mardi en après-midi.

De nombreux feux de circulation ont été mis hors-service partout sur le territoire en raison de cette panne. Cette dernière aurait été causée par un bris d'équipement. Selon Hydro-Québec, le rétablissement était prévu pour 18 h 30.

Il s'agit de la troisième panne d'électricité d'envergure à survenir depuis le mois de juillet seulement. Le 13 juillet, près de 50 000 clients avaient aussi été privés d'électricité entre La Pocatière et Rimouski. À ce moment, la panne avait été causée en raison d'un incident survenu au poste de Rivière-du-Loup.