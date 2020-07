Incendie près de la Maison des jeunes de Dégelis

Un incendie qui s’est déclaré vers 10 h 20 le jeudi 23 juillet a complètement détruit un cabanon situé près de la Maison des jeunes de Dégelis. Un garage, une remorque servant à la préparation de nourriture ainsi que l'extérieur de la Maison des jeunes ont aussi été endommagés par la chaleur, mais sauvés par l’intervention rapide des pompiers.

«Quand nous sommes arrivés, l’incendie était éclaté. On pouvait voir le panache de fumée noire au loin. Le revêtement extérieur de la Maison des jeunes a fondu, mais l’attaque initiale s'est bien déroulée. Le cabanon servait de lieu d’entreposage pour de la machinerie et il est une perte totale», explique le directeur de la caserne incendie de Dégelis, Claude Gravel. Selon ce dernier, la cause de cet incendie est indéterminée.

Une bonbonne de propane et un bidon d’essence se trouvant dans le cabanon ont servi d’accélérant aux flammes. Les dommages sont évalués à plusieurs milliers de dollars et des travaux devront être effectués pour remettre tous les éléments affectés par l’incendie en ordre. Une douzaine de pompiers ont participé à cette intervention et personne n’a été blessé.

«Au tout début de l’incendie, un employé municipal, Serge Grondin nous a prêté mainforte et je tiens à le remercier. Il nous a donné un bon coup de main», ajoute M. Gravel. La caserne 37 de Dégelis rappelle aussi que lors d’une intervention incendie, il est primordial pour les citoyens, malgré leur curiosité, de respecter le périmètre établi par les services d’urgence afin d’assurer la sécurité de tous les intervenants.