VIDÉO | Une opération de dynamitage impressionnante à Saint-Antonin 

Un résident de Saint-Antonin a capté des images illustrant l’impressionnante opération de dynamitage qui a été réalisée mercredi soir sur le chantier de l’autoroute 85. Le panache de fumée noire, causé par l’explosion, n’a d’ailleurs pas manqué d’attirer l’attention dans le secteur.

La détonation a été entendue peu après 19 h. Évidemment, la circulation sur l’autoroute 85 et la route 185 a été interrompue afin d’assurer la sécurité des automobilistes et de récolter les débris projetés. Selon nos informations, on retrouvait environ 3 pieds de matériel sur la chaussée par endroit.

Des travaux de dynamitage ont lieu régulièrement ces jours-ci sur le chantier, mais l’opération de mercredi semble avoir été particulièrement importante. Elle aurait été couronnée de succès.