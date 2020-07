Près de 50 000 clients privés d'électricité au KRTB 

Une panne d'électricité majeure a frappé les régions de Rivière-du-Loup, du Témiscouata, du Kamouraska et des Basques, lundi après-midi. Au plus fort de la crise, près de 50 000 clients ont été touchés entre La Pocatière et Rimouski.

La panne, survenue peu avant 14 h, a affecté des clients de pratiquement toutes les municipalités du territoire. Au KRTB, le site Info Pannes d'Hydro-Québec rapportait près de 30 interruptions différentes.

Heureusement, la situation est revenue à la normale rapidement, si bien que la panne électrique a duré au maximum 30 minutes selon les secteurs.

«La panne a été causée par un incident survenu au poste de Rivière-du-Loup. Une investigation est en cours», a expliqué Catherine Bujold, conseillère pour les relations avec le milieu, chez Hydro-Québec.