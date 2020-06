Un orage violent cause une panne de courant à Pohénégamook

Près de 1559 citoyens de Pohénégamook sont actuellement privés d’électricité. L’interception du courant a été causée par un violent orage qui a fait rage dans le secteur. Le service de sécurité incendie de Pohénégamook s'active à sécuriser plusieurs chemins de la Ville.

Dans la courbe, près du Musée du Domaine situé au 1571 rue principale, la circulation se fait en alternance. Le SSIP est assisté par des policiers de la Sûreté du Québec, des signaleurs routiers et des travaux publics pour effectuer la circulation et pour couper les arbres qui ont été arrachés par la pluie et les forts vents. Une équipe d’Hydro Québec était aussi sur place pour s’occuper des fils électriques qui pendaient.

Le service de sécurité incendie de Pohénégamook avait bloqué la route 289 à la hauteur de pont dans le quartier Escourt vers 16 h 30 , et ce, durant plusieurs minutes. Le service avait demandé aux citoyens, par le biais de sa page Facebook, de réduire leurs déplacements afin de désencombrer le réseau routier.

Selon le site Info-Pannes d’Hydro-Québec, ce sont les résidents des quartiers Saint-Éleuthère et Escourt qui seraient principalement touchés par la perte d’électricité.

La panne est survenue peu avant 15 h après qu'un transformateur d'Hydro-Québec ait pris en feu. La situation devrait se rétablir dans les environs de 18 h. Des équipes d'Hydro-Québec sont présentement en route.