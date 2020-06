Collision avec un chevreuil à Rivière-Bleue

Le 20 juin, vers 22 h 45 le service incendie de Rivière-Bleue, des paramédics et des agents de la Sûreté du Québec ont été appelés à se rendre sur la route 289, non loin du quartier Sully de Pohénégamook, pour une collision entre une voiture et un chevreuil.

Des deux occupants qui prenaient place à bord de l'automobile, aucun n'aurait été blessé. Selon le sergent de la SQ, Claude Denis, ils ont refusé le transport en centre hospitalier.

La circulation de la route a été bloquée pendant de nombreuses minutes afin d'extirper le véhicule qui s'était retrouvé dans le fossé et de le remorquer.