L’incendie reprend de l’ampleur

Collaboration spéciale : Stéphanie Gendron, Maxime Paradis, leplacoteux.com

Après un avant-midi relativement plus calme, l’incendie de tourbe et de forêt aux Tourbières Lambert de Rivière-Ouelle a repris de plus belle en après-midi.

La SOPFEU a confirmé que pour la portion forêt, on couvrait maintenant 150 hectares. Ce matin, deux avions-citernes étaient sur les lieux ainsi qu’une vingtaine de pompiers combattants au sol.

Un avion-citerne a été rappelé en après-midi en raison de l’augmentation de l’intensité de l’incendie en après-midi.

Les forts vents et la forte fumée nuisent au travail et aux déplacements dans le secteur. Du personnel supplémentaire au sol est en direction par hélicoptère également.

Le feu de tourbe donne aussi du fil à retordre aux pompiers. Des citernes agricoles sont directement remplies dans la rivière Ouelle afin d’arroser les champs agricoles situés dans la trajectoire de l’incendie.

Rappelons qu’une quinzaine de résidences ont été évacuées.

La fumée incommode aussi des résidents de plusieurs kilomètres aux alentours.

Selon le préfet Yvon Soucy, un bon brouillard de fumée est actuellement présent sur La Pocatière. La municipalité de Rivière-Ouelle poursuit l’évacuation du secteur du Haut de la rivière et du Chemin du Fronteau. La fumée se dirige un peu plus vers la municipalité de St-Pacôme. « Nous venons de parler au maire Robert Bérubé, sa municipalité s’apprête à ouvrir son centre des mesures d’urgence au bureau municipal », a-t-il indiqué.