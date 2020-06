Le Jardin communautaire de Biencourt victime de vandalisme

Dans la fin de semaine du 29 mai, une mauvaise surprise attendait la responsable du Jardin communautaire de Biencourt, Weena Beaulieu. Près de la moitié de leurs bacs sur pieds avaient été renversés, répandant la terre dans le gazon.



Bien qu’aucun semi n’avait encore été planté, les pertes engendrées par ces méfaits sont considérables. La valeur de la terre dans chaque bac s’élève entre 75 et 100$. La responsable et bénévole va ramasser le plus de terre possible avec l’aide de bénévoles. « On va s’occuper de remettre le jardin sur pied avec l’aide du financement du projet de jardins collectifs du Témiscouata. Comme au début de la première année, ils vont nous fournir de la terre et des semences », a expliqué Mme Beaulieu. Cette année le projet est chapeauté par une commandite des Tourbières Berger.



Ce qui est le plus désolant, selon la responsable, ce sont les gens qui n’ont plus envie de venir à cause de leur perte de confiance envers le jardin. « C’est la première fois qu’on subit un acte de ce genre, mais l’année passée, on s’est fait voler des légumes. » Weena Beaulieu a dénoncé le vandalisme du jardin par une publication Facebook où elle souhaite à la personne responsable de faire du bénévolat, de donner du temps à sa communauté et de connaître le respect des autres et l’empathie, un jour.



Le Jardin restera tout de même en place cet été. Les semis mis en terre seront distribués aux jeunes des camps de jour.