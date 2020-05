Une femme accusée de tentative de meurtre à Rivière-du-Loup

Une jeune femme résidente de Cacouna âgée de 19 ans est accusée de tentative de meurtre. Armée d’un couteau, elle se serait attaquée à un homme le 27 avril dernier à Rivière-du-Loup.

Le lien entre les deux personnes impliquées dans cette présumée agression n’est pas précisé pour le moment. L’accusée aurait aussi proféré des menaces de mort ou de causer des lésions corporelles à l’endroit de deux autres victimes au même moment.

La jeune femme est également accusée d’avoir brisé ses conditions de mise en liberté puisqu’elle aurait eu en sa possession un couteau, aurait consommé des drogues ou d’autres substances intoxicantes et n’aurait pas gardé la paix. Elle avait déjà eu affaire au système judiciaire lors des mois précédents, ce qui explique pourquoi elle avait été mise en liberté tout en s’engageant à respecter certaines conditions.

Des accusations avaient déjà été déposées contre elle en janvier dernier pour avoir proféré des menaces. Environ un mois plus tard, le 23 février, la jeune femme aurait commis des voies de fait contre un agent de la paix. Elle fait aussi face à trois autres chefs d’accusation pour avoir proféré des menaces contre un citoyen et deux agents de la paix et avoir résisté à ces derniers alors qu’ils étaient dans l’exercice de leurs fonctions. L’accusée aurait aussi porté une arme dans un dessein dangereux pour la paix publique lors de ces évènements.

Les dossiers de l'accusée ont tous été reportés au 13 juillet. Elle est demeurée détenue jusqu’à la tenue de son enquête sur cautionnement prévue à ce moment. À noter que l'accusée bénéficie toujours de la présomption d'innocence prévue par le système de justice criminelle du Canada.