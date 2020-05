Incendie de garage à Saint Clément

Plus d’une trentaine de pompiers des services incendie de Saint-Clément, Saint-Cyprien et de Saint-Hubert sont intervenus tôt vers 4 h 30 pour un incendie situé dans un garage de grande dimension. Les dommages sont importants et s’élèvent à plusieurs milliers de dollars.

À l’arrivée des premiers répondants, le bâtiment s’était déjà écroulé. «Personne n’a rien vu, c’était en pleine nuit. À notre arrivée, le garage s’était écrasé», raconte le directeur des services incendie de Saint-Clément et de Saint-Hubert, Jacques-Éric Mercier.

L’imposante structure était située entre une maison et l’entreprise DR Mécanic située au 51 rue Principale à Saint-Clément.

Le bâtiment qui disposait de quatre portes sur trois de ses façades abritait des véhicules et de l’équipement. «Tout est détruit, souligne M. Mercier. Lors de notre intervention, nous avons tenté de conserver des éléments afin de nous aider dans notre recherche et cause de l’incendie, mais ce sera difficile.»

Le site de l’incendie se trouve hors du réseau d’aqueduc, mais la bonne réponse des pompiers et la présence de trois camions-citernes ont permis aux intervenants de disposer d’une quantité d’eau suffisante et de combattant pour limiter toute propagation du brasier. Les pompiers se sont alimentés en eau à partir du lac.

Heureusement, personne n’a été blessé.