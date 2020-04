Un incendie détruit une résidence de Pohénégamook

Un incendie a ravagé une résidence située sur la rue de la Fabrique du quartier Sully, à Pohénégamook, tôt en matinée le 18 avril. À l’arrivée des pompiers, les quatre occupants, deux adultes et deux personnes mineures, avaient évacué la résidence. Il s’agit malheureusement d’une perte totale.

«L’incendie a commencé au sous-sol et la structure de la maison avait commencé à être attaquée, alors ç’a été plus ardu à travailler, mais les opérations se sont bien déroulées. Il a fallu coordonner notre travail avec le Canadien national en raison de la proximité de la voie ferrée et avec les employés de la Ville pour faciliter notre approvisionnement en eau», a commenté le directeur du Service de sécurité incendie de la Ville de Pohénégamook, Dean Thériault.

Vingt-quatre pompiers des casernes de Pohénégamook et de Rivière-Bleue ont collaboré lors de cette intervention incendie. Les résidents ont été transportés par ambulance vers le CLSC de Pohénégamook par mesure préventive. Ils ont été mis en communication avec la Croix-Rouge pour avoir accès à des vêtements, de la nourriture et un endroit où se reloger. Les pompiers se trouvent toujours sur place actuellement afin de faire la lumière sur les causes et les circonstances de cet incendie.