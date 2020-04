Barrages routiers: la SQ se montre rassurante

Alors que Québec a annoncé la fermeture de quatre nouvelles régions, soit l'Outaouais, les Laurentides, Lanaudière et la Mauricie en raison de la pandémie de la COVID-19, afin de protéger leurs citoyens, des automobilistes ont souligné au journal Info Dimanche l'absence du barrage policier sur l'autoroute 20 à La Pocatière vers 4 h du matin le mercredi 1er avril. Une exception, répond la Sûreté du Québec.

Le relationniste de la Sûreté du Québec, le sergent Claude Doiron explique : «Nous assurons le maintien de plus de 13 points de contrôle actuellement sur le territoire du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie. Notre volonté est de les maintenir en tout temps, mais effectivement la nuit, exceptionnellement et pendant un très court laps de temps, il peut y avoir une levée temporaire de courte durée.»

Ce dernier donne en exemple une intervention d'urgence alors que les policiers présents sur le barrage pourraient être appelés à intervenir en raison de leur proximité. Mais, encore une fois, souligne le policier, il s'agit d'une exception qui s'applique la nuit alors que les ressources policières peuvent être plus limitées.

«Il faut rappeler qu'il ne s'agit pas d'un confinement comme ont pu le connaitre nos grands-parents pendant la Deuxième Guerre mondiale. Nous contrôlons les allées et venues non essentielles.» Le sergent Doiron souligne que les voyageurs qui se présentent aux barrages sont priés de faire demi-tour.

Ces nouvelles mesures mises en place le 28 mars visent à limiter les déplacements jugés non essentiels. Avec l'annonce du mercredi 1er avril, 12 régions du Québec, dont le Bas-Saint-Laurent, sont maintenant concernées.

Dans la région, des contrôles routiers sont érigés notamment à La Pocatière, Saint-Alexandre-de-Kamouraska et Rivière-du-Loup.