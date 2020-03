Conditions routières difficiles au KRTB

Les mauvaises conditions routières, causées par les précipitations de pluie verglaçante des dernières heures, compliquent actuellement les déplacements sur les routes de la région. Les services d’urgence sont occupés, alors que plusieurs pertes de contrôle et sorties de route sont signalées.

À Saint-Modeste, vers 17 h 10, un véhicule a effectué une embardée et s’est immobilisé sur le côté sur la rue Principale. Le conducteur n’aurait pas été gravement blessé.

Plus tôt, une collision frontale entre deux camionnettes est survenue près de l’intersection de la route 185 et du chemin Tâché Ouest. Un des automobilistes impliqués aurait perdu le contrôle de son véhicule dans une courbe, avant de percuter le second conducteur qui arrivait en sens inverse.

Trois personnes ont été transportées au centre hospitalier. Heureusement, elles n’auraient subi que des blessures mineures. La route a été complètement bloquée afin de permettre aux secours de porter assistance aux personnes impliquées.

Notons que les services d’urgence ont aussi été appelés à se rendre à Saint-Arsène et dans le secteur de Saint-Alexandre-de-Kamouraska sur l’autoroute 20.

Environnement Canada a émis aujourd’hui un avertissement de pluie verglaçante pour les secteurs de Kamouraska, Pohénégamook, Rivière-du-Loup et Trois-Pistoles.

Les automobilistes sont invités à réduire leur vitesse de conduite sur les routes glissantes, à surveiller les feux arrière des véhicules devant eux et à garder une distance sécuritaire entre les véhicules.