Intervention incendie à Saint-André

Une trentaine de pompiers du Service de sécurité incendie KamEst sont intervenus sur la rue Principale à Saint-André le 6 mars vers 20 h en raison d’un incendie qui s’est déclaré dans l’installation électrique d’une résidence. Les paramédics ont transporté une personne vers le centre hospitalier par mesure préventive puisqu’elle éprouvait des malaises.

Les trois résidents ont été évacués. «C’est le fil électrique d’un thermostat qui a pris feu et il a dégagé de la fumée. Nous sommes intervenus rapidement et il n’y a pas eu de propagation», a expliqué le directeur du Service de sécurité incendie KamEst, Robin Laplante. En raison de la superficie et de la nature de la résidence, une trentaine de pompiers ont été demandés sur place.

Ils ont par ailleurs effectué plusieurs vérifications dans cette résidence centenaire et ont procédé à une ventilation des lieux. La circulation a été entravée et a été dirigée par alternance sur la rue Principale (aussi la route 132) lors de l’intervention des services d’urgence.