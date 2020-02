Braconnage : plus de 40 000 éperlans vendus illégalement

L’important réseau de braconnage de l'éperlan arc-en-ciel dont les activités étaient concentrées à Trois-Pistoles et L’Isle-Verte jusqu’à son démantèlement le 27 février faisait des affaires d’or. Selon l’enquête des agents de la protection de la faune, plus de 40 000 poissons ont été vendus illégalement durant la saison hivernale en cours.​

C’est à la suite d’une longue et minutieuse enquête, débutée en 2017 à la suite de signalements de citoyens, que les agents de protection de la faune du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs ont pu réunir suffisamment de preuves pour déclencher l’opération.

Actuellement, plus de 200 personnes sont visées par cette intervention historique qui est toujours en branle aujourd’hui et qui pourrait se poursuivre la semaine prochaine. Les principales infractions qui leur sont reprochées sont la vente et l’achat d’éperlans arc-en-ciel capturés à la pêche sportive, le surplus de prises d’éperlans arc-en-ciel et la possession illégale de poissons.

«S’ils sont reconnus coupables, les individus impliqués sont passibles d’amendes pouvant atteindre au total plus de 500 000 $», a précisé le ministère.

L’opération, appelée Effiléfin, a mobilisé plus de 140 agents de protection de la faune. Leur présence a été remarquée très tôt, mercredi matin, dans les secteurs de Notre-Dame-des-Neiges et Trois-Pistoles. Des perquisitions ont été menées et des personnes ont été rencontrées. Des cabanes servant à la pêche sur glace, trois selon des témoins, auraient également été saisies sur la rue de la Grève.

IMPORTANCE DE LA POPULATION

Les agents de la protection de la faune ont salué la collaboration de la population dans ce dossier. Les citoyens sont invités à poursuivre leur collaboration en signalant toute information pertinente à l’enquête qui découle de cette opération d’envergure, ou tout geste qui va à l’encontre de notre patrimoine faunique ou de ses habitats, à SOS Braconnage au 1 800 463-2191. La confidentialité est assurée.

