Un important réseau de braconnage de l'éperlan démantelé

Une très importante intervention impliquant des agents de la protection de la faune et visant à démanteler un sérieux réseau de braconnage de l'éperlan arc-en-ciel a eu lieu dans les secteurs de Notre-Dame-des-Neiges, Trois-Pistoles et même L'Isle-Verte, ce mercredi 26 février.

Selon les informations préliminaires, des perquisitions ont été menées et des personnes auraient été rencontrées. Des cabanes servant à la pêche sur glace, trois selon des témoins, auraient également été saisies sur la rue de la Grève, tôt en matinée. Vers 9 h, des agents étaient d'ailleurs toujours sur place.

«Des opérations sont menées régulièrement un peu partout en province, mais celle-ci en est une d'envergure», a confirmé en avant-midi, Sylvain Carrier, porte-parole pour le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. «Le réseau de braconnage s’adonnait à la vente et à l’achat d’éperlans arc-en-ciel dans la région du Bas-Saint-Laurent, mais principalement à Trois-Pistoles et L’Isle-Verte.»

L'intervention n'a laissé personne indifférent dans la région. Nombreux citoyens et amateurs de pêche blanche ont témoigné d'un déploiement majeur impliquant des dizaines d'agents et de véhicules. La Sûreté du Québec a aussi été avisée de l'opération.

Selon Sylvain Carrier, l'intervention se poursuivra toute la journée et même jeudi en avant-midi. Une conférence de presse est organisée le 27 février, 11 h, dans les locaux du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs à Pointe-au-Père. Tous les détails seront alors dévoilés.

Davantage de détails suivront...