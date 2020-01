Routes enneigées et visibilité réduite au KRTB

Les précipitations de neige en cours actuellement rendent les déplacements hasardeux sur les routes de la région. Environnement Canada a maintenu son avertissement de tempête hivernale pour les secteurs de Kamouraska, Pohénégamook, Rivière-du-Loup et Trois-Pistoles.

Selon le site météo.gc.ca, les accumulations totales de neige dépasseront 25 centimètres. De plus, les vents forts provoquent de la poudrerie par endroits ce qui rend les déplacements difficiles. La chaussée est évidemment enneigée partout et la visibilité est réduite dans plusieurs secteurs, notamment sur les routes 132, 289, 291, 185 ainsi que les autoroutes 20 et 85.

Les autorités rappellent aux automobilistes de faire preuve d’une grande prudence sur la route, lors de leurs déplacements. Lors d'une tempête, ils sont invités à prévoir leurs déplacements afin d’assurer leur sécurité et celle des autres usagers de la route. Ces derniers peuvent consulter le site www.quebec511.info afin de vérifier l’état de la route qu’ils comptent emprunter.

De plus, rappelons que les principales causes de collisions, lors de conditions climatiques précaires, sont reliées aux conducteurs qui n’adaptent pas leur conduite aux conditions routières. C’est pourquoi les conducteurs sont invités à réduire leur vitesse et à garder leurs distances du véhicule qui les précède.

DÉNEIGER SA VOITURE

Les usagers doivent aussi déneiger leur véhicule et s’assurer que le pare-brise, les vitres, les phares, les feux de changement de direction et la plaque d’immatriculation sont libres de glace et de neige. Ne pas respecter ces règles de sécurité augmente les risques de collision, constitue un danger pour le conducteur, mais également pour tous les autres usagers sur la route et vous expose à des amendes.