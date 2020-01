Pertes de contrôle et conditions routières difficiles

Les accumulations de pluie et de neige qui ont frappé la région aujourd'hui compliquent les déplacements sur les routes principales et secondaires. Les services d'urgence sont occupés, alors que plusieurs pertes de contrôles et sorties de route sont signalées.

La Sûreté du Québec et les remorqueuses ne chôment pas depuis le début de la journée. Dans le secteur de Rivière-du-Loup, des pertes de contrôle ont eu lieu sur l'autoroute 20 et sur le boulevard Industriel au cours de l'après-midi. Même chose sur le 1er rang à Saint-Modeste, plus tôt dans la journée. Heureusement, personne n'a été gravement blessé.

Soulignons également qu'un poids lourd s'est renversé en direction nord sur l'autoroute 85, dans le secteur du quartier Cabano de Témiscouata-sur-le-Lac, vers 15 h. L'accident, qui n'aurait pas fait de blessé grave, a attiré l'attention avec la tenue du Championnat provincial de Snocross SCMX aux Galeries Témis.

Rappelons qu'Environnement Canada a émis plusieurs avertissements de tempête hivernale pour les secteurs de Kamouraska, Pohénégamook, Rivière-du-Loup et Trois-Pistoles. Selon le site meteo.gc.ca, les accumulations totales de neige dépasseront 25 centimètres. De plus, les vents forts provoqueront de la poudrerie par endroits.

Les automobilistes sont invités à évaluer la possibilité de devancer ou retarder tout déplacement non essentiel.