La Sûreté du Québec enregistre son meilleur bilan routier de la décennie

La Sûreté du Québec a dévoilé le jeudi 9 octobre les données provisoires de son bilan routier 2019 qui révèlent que le nombre de collisions mortelles est en baisse sur le territoire qu’elle dessert passant de 237 à 216 entre 2018 et 2019. Le corps policier constate également une diminution du nombre de décès pour la même période, passant de 252 décès en 2018 à 232 en 2019. Pour la région du Bas St-Laurent - Gaspésie - Iles-de-la-Madeleine, on parle de 28 décès enregistrés en 2018 et également 28 décès en 2019.

Depuis dix ans, le nombre de collisions mortelles sur le territoire de la Sûreté est en décroissance malgré une augmentation constante du nombre de véhicules en circulation sur les routes du Québec. L’année 2019 est une année notable où le nombre de collisions mortelles a atteint le plus bas niveau enregistré.

Notons qu’en 2010 le nombre de décès sur les routes du Québec s’élevait à plus de 340 victimes. Les efforts soutenus ont permis de diminuer ce nombre à 232 victimes en 2019.

Bien qu’il y ait plusieurs facteurs contributifs à cette amélioration continue du bilan routier, la mise en place d’outils permettant de déterminer avec précision les sites, les heures et les conditions accidentogènes ainsi que pour détecter les comportements à risques pouvant causer une collision ont permis d’établir un diagnostic précis et efficace permettant d’intervenir au bon endroit, au bon moment et sur les causes problématiques réelles.

Bien que les collisions mortelles et celles avec blessés graves soient en régression, il n’en demeure pas moins que le comportement des usagers de la route continue d’être préoccupant. Malgré les interventions policières et les campagnes de sensibilisation, la Sûreté déplore certains comportements à risque:

- La vitesse excessive : toujours en tête des causes les plus fréquentes de collisions mortelles

Bien que le nombre de collisions mortelles liées à la vitesse ou la conduite dangereuse ait diminué, passant de 71 en 2018 à 64 en 2019, ce comportement téméraire domine toujours le palmarès des causes de collisions mortelles. En effet, ce facteur est parmi les causes probables de collisions mortelles dans près de 30 % des cas en 2019.

- L’alcool et la drogue au volant, c’est criminel

En 2019, la conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool, la drogue ou la combinaison des deux est passée du troisième au deuxième rang des causes probables de collisions mortelles, soit dans plus de 10 % des collisions. En moyenne, les policiers de la Sûreté du Québec procèdent à l’arrestation de 17 personnes par jour.

- La distraction au volant toujours présente

La distraction au volant (incluant l’utilisation du téléphone cellulaire) a été la cause probable de 17 collisions mortelles, soit de près de 8 % des collisions mortelles en 2019.

Le port de la ceinture de sécurité, un simple geste qui sauve des vies

Le non-port de la ceinture de sécurité a été constaté chez 25 victimes en 2019. Ce chiffre représente presque la moitié du nombre de personnes décédées ne portant pas la ceinture de sécurité en 2018, soit 45 individus. Il est clair que le simple geste de porter la ceinture a un impact direct sur la gravité des blessures lors d’une collision.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Les policiers de la Sûreté, en collaboration avec leurs partenaires tels que le Ministère des Transports, la Société de l’assurance automobile du Québec, Contrôle routier Québec et l’ensemble des services de police municipaux poursuivront la mise en œuvre de nombreuses actions de prévention et de sensibilisation, en plus des interventions courantes, afin de sauver des vies. Bien que les policiers poursuivent leurs efforts afin d’améliorer le bilan routier, ce travail ne peut être réalisé sans la collaboration des usagers de la route. La cause première des collisions demeure « la personne derrière le volant ». Les conducteurs doivent adopter des comportements appropriés et courtois, permettant ainsi de rendre les routes du Québec plus sécuritaires pour tous les usagers.